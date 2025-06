El Poder Judicial, a través de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, confirmó la captura de Jean Carlos Montero Huaylinos, segundo investigado por el homicidio de la ciudadana venezolana Andreina Farías Torres, ocurrido el 13 de mayo en el distrito de San Bartolo.

Montero Huaylinos era buscado desde el 21 de mayo, cuando el Poder Judicial ordenó su detención preliminar.

Según informó la institución en sus redes sociales, este viernes se llevó a cabo su audiencia de control de identidad entre las 5:30 p. m. y las 6:00 p. m., culminando con su arresto.

El caso también involucra a Rubén Cueva Velásquez, detenido el 26 de mayo, quien actualmente cumple nueve meses de prisión preventiva acusado de homicidio y violación en agravio de Farías Torres.

San Bartolo: Así fue el triste adiós a Andreina Farías, quien habría sido abusada por dos técnicos

Andreina Farías, la joven madre que fue atropellada y falleció en San Bartolo, luego del presunto abuso sexual de dos técnicos de PC Telecom, empresa contratista de Claro Perú, fue enterrada este jueves en Punta Negra.

Los amigos cercanos le dieron el último adiós a la mujer que murió cuando intentaba que Rubén Darío Cueva Velásquez y Jean Carlos Montero Huaylinos no escaparan. Lamentablemente, su familia solo pudo ver el entierro a través de un celular.

“Me quedo con la fortaleza que tuvo hasta el final. La prensa que pudo estar en el lugar de los hechos, que pudo hacer el recorrido y viven ahí, vemos que no fue un pequeño tramo, fueron más de 500 metros que ella se aferró por su vida, porque ella quería hacer justicia y no quería que ellos escaparan”, expresó una de sus amigas evidentemente afectada.