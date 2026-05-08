Momentos de tensión se registraron en las calles de San Isidro, donde una motociclista que trabajaba como repartidora de delivery resultó herida luego de un accidente con un bus del Corredor Morado. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Ricardo Rivera Navarrete y Juan de Arona, en el referido distrito.

Las imágenes de videovigilancia difundidas por la Municipalidad de San Isidro muestran el momento en que la mujer intenta adelantar a un bus del Corredor Morado. No obstante, pierde el control de la motocicleta, cae sobre la vía y es alcanzada por una de las llantas de la unidad de transporte.

A consecuencia del accidente, el brazo de la motociclista fue impactado por la unidad de transporte, lo que generó gran conmoción entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

Minutos después del accidente, agentes del Serenazgo de San Isidro acudieron al lugar para auxiliar a la motociclista herida y posteriormente la trasladaron de emergencia a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica.

Tras el lamentable accidente, el bus del Corredor Morado fue trasladado a la comisaría de San Isidro.

De igual forma, el conductor del bus fue intervenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) para las diligencias de ley correspondientes.