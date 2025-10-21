La Municipalidad de San Isidro identificó a la persona que habría lanzado la sustancia tóxica que provocó la muerte masiva de canes en el distrito.

La alcaldesa de dicha jurisdicción, Nancy Vizurraga, informó que se trata de un hombre que vestía una camiseta de fútbol, pantalón de buzo y una gorra celeste.

Según lo registrado por las cámaras de vigilancia, esta persona arroja la sustancia desconocida en jardineras ubicadas en el cruce de las calles Angulo y 28, al parecer, durante un mantenimiento particular de estos espacios verdes, situación que está por corroborarse.

Responsabilidad

“Lo que estamos haciendo con este video, (es decir) que no hemos sido nosotros (los responsables). Estamos haciendo todo el informe para que el área respectiva haga las indagaciones acerca de qué pasó con este señor y por qué esparció ese producto”, explicó la alcaldesa.

La autoridad afirmó que siete mascotas perdieron la vida por el polvo “que esparce este señor”.

En esta línea, la gerente de Desarrollo Ambiental Sostenible de San Isidro, Katherine Montes, explicó que la sustancia arrojada fue identificada como metomil, un insecticida utilizado para el control de plagas de diversos cultivos.

La funcionaria explicó que el primer caso de envenenamiento canino ocurrió una hora después de que la persona del video arrojó el producto en las jardineras.

“Es un agroquímico altamente tóxico que no se puede utilizar porque está prohibido”, informó Montes a los medios de comunicación.

La alcaldesa de San Isidro informó que los videos fueron entregadas a la Policía y al Ministerio Público para que identifiquen a esta persona.