Un joven de 21 años fue brutalmente atropellado por un vehículo que perdió el control y subió a la berma central de la avenida Javier Prado, en San Isidro. El conductor, un adulto mayor de 81 años, fue detenido por la Policía Nacional tras mostrar signos de haber conducido bajo efectos del alcohol.

El accidente ocurrió en el cruce de Javier Prado con Los Ficus, donde Fernando Arturo Guerrero Flores esperaba el momento para cruzar la pista de manera segura. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un auto negro se desvió abruptamente, invadió la berma y arrolló al transeúnte, lanzándolo varios metros por los aires.

El vehículo continuó su trayectoria hasta impactar contra un árbol. Agentes del serenazgo acudieron de inmediato tras las alertas de las cámaras de videovigilancia municipal.

Personal del SAMU llegó al lugar para estabilizar a Guerrero Flores en el pavimento y posteriormente trasladarlo a la Clínica Internacional. Pese al violento impacto, el joven se encuentra en condición estable y continúa recuperándose de las heridas sufridas.

Conductor mostró signos de ebriedad

El responsable del atropello fue identificado como José Mercedes Amaya de Dios, de 81 años, quien fue intervenido por agentes de la PNP. Testigos presenciales aseguraron que el chofer descendió del vehículo mareado, desorientado y tambaleando, lo que reforzaría la hipótesis de que habría manejado bajo efectos del alcohol.

El adulto mayor fue trasladado a la comisaría correspondiente para someterse a las pericias de alcoholemia y demás diligencias establecidas por ley. Hasta el momento, la PNP no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados de las pruebas realizadas.

Este incidente evidencia que, a pesar del incremento de la delincuencia y el sicariato en el país, los accidentes de tránsito continúan siendo la principal causa de fallecimientos en el Perú.