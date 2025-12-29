Este lunes, un grupo de serenos de la Municipalidad de San Isidro fue grabado consumiendo alimentos de un puesto ambulante de ceviche que minutos antes había sido intervenido durante un operativo de fiscalización. Según se observa en las imágenes, el triciclo de venta fue incautado y subido al camión municipal pese a que, presuntamente, no contaba con autorización para funcionar.

Dentro del vehículo de fiscalización, los trabajadores ediles aparecen comiendo el ceviche proveniente de la misma carretilla intervenida, aprovechando que el puesto había sido retirado de la vía pública. El hecho ocurrió esta tarde y generó controversia sobre el proceder del personal municipal y el uso que se le da a los productos incautados durante estos operativos.