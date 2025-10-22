Un grave accidente de tránsito se registró esta mañana en el distrito de San Juan de Lurigancho, cuando un bus de transporte público de la empresa Roma impactó violentamente contra una columna de soporte de la Línea 1 del Metro de Lima, a la altura del paradero 14 de la avenida Wiesse.

Según informó América Noticias, el accidente dejó al menos 15 personas heridas, entre ellas pasajeros y el cobrador del vehículo, quienes fueron trasladados por bomberos y personal de emergencia a clínicas cercanas. Según testigos, varios de los ocupantes sufrieron lesiones de consideración, aunque no se reportaron víctimas mortales.

El bus, que cubría la ruta San Juan de Lurigancho–Ventanilla, quedó completamente destrozado en la parte frontal y fue retirado de la vía tras varias horas de trabajos, que provocaron congestión vehicular en la zona.

Conductor alegó maniobra para evitar atropello

De acuerdo con la declaración del conductor del bus a Canal N, el accidente se produjo cuando intentó esquivar a un peatón que cruzó intempestivamente la avenida.

“Tuve que girar bruscamente para no atropellarlo, y el bus perdió el control”, habría dicho el chofer.

La maniobra ocasionó una falla en el sistema de dirección, lo que derivó en el choque directo contra una de las bases de concreto del tren eléctrico. El impacto fue tan fuerte que el vehículo perdió ambas llantas delanteras y provocó derrames de petróleo y aceite en la vía.

El tránsito en el sector quedó restringido por más de dos horas, mientras las brigadas de emergencia atendían a los heridos y limpiaban el pavimento.

Pasajeros hospitalizados

El cobrador del bus también figura entre los heridos y permanece hospitalizado junto a varios pasajeros que se encuentran en observación. Los equipos de rescate de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho colaboraron con el traslado de las víctimas.

La Policía Nacional inició las diligencias correspondientes en la comisaría de Mariscal Cáceres, donde fue llevado el vehículo siniestrado.

Vecinos de la zona denunciaron que el punto del accidente no cuenta con semáforos ni señales de advertencia, a pesar de tratarse de una arteria con alto flujo vehicular y peatonal.

“No es el primer accidente en este cruce. Aquí pasan buses a gran velocidad y no hay control”, comentó un residente.

Ante la reiteración de incidentes, las autoridades locales anunciaron que reforzarán la fiscalización del tránsito e implementarán medidas de control vial en el sector para prevenir nuevos accidentes.