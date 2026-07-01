Agentes de la Policía Nacional capturaron a un delincuente que habría intentado atentar contra un conductor de la empresa de transporte urbano “Las Flores”, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con información de RPP, el intervenido fue identificado como Kevin Flores Arcos, de 18 años, conocido con el alias “JJ”.

Según informaron las autoridades, el detenido abordó una unidad de la empresa de transporte que era custodiada por dos efectivos policiales vestidos de civil. Al percatarse de su presencia, Flores huyó rápidamente del vehículo, momento en el que los agentes lo persiguieron hasta lograr su captura.

Durante la intervención, se le encontró un arma de fuego con la serie erradicada, siete municiones, un celular, dinero en efectivo y notas extorsivas, según informó el general Jorge Luis Castillo, jefe de la Región Policial Lima Centro.

“Estando dentro del vehículo, observan a un sujeto que sube de forma sospechosa; al observar al personal policial, ha bajado raudamente a la altura de la 14 de la avenida Canto Grande, siendo intervenido por el personal que se encontraba de civil. Intentó poner resistencia, pero lo han reducido”, declaró.

La PNP indicó que detenido estaría vinculado a otros hechos delictivos, entre ellos el asesinato de un obrero el pasado 27 de mayo y el ataque con disparos contra la empresa de transporte Santa Catalina, ocurrido el 23 de junio del año pasado.

El joven pertenecería a la banda criminal “La Nueva Generación de Huáscar” y fue trasladado al Departamento de Investigación Criminal I de San Juan de Lurigancho para las diligencias de ley.