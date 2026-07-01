Un incendio se reportó esta madrugada en un almacén de la Cooperativa Familias Unidas, ubicada en la cuadra 18 de la avenida Germán Aguirre, en el distrito de San Martín de Porres.

Según RPP, el fuego afectó un almacén de planchas de melamina, de cerca de 200 metros cuadrados, que colinda con una botica y otro almacén de madera.

El jefe de la Primera Brigada de Lima Norte, Roger Armando Blas, informó que no se registraron heridos ni víctimas mortales, ya que el predio se encontraba cerrado cuando se inició el incendio, el cual se habría originado alrededor de las 4:00 a.m.

Ocho unidades de bomberos se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia, logrando confinar el incendio y evitar su propagación a áreas aledañas, de acuerdo con lo informado por el mando bomberil.

Los bomberos continúan trabajando para “enfriar” el área afectada con el fin de ingresar al predio.

“La llegada de la primera unidad contra incendios lo que ha hecho es el tema de protección a los lados, porque al costado tenemos un almacén de madera”, manifestó.

En la fachada del almacén aún se observan restos de letreros de clausura. Según vecinos, el local había sido clausurado hace seis meses.