Una madre denunció al profesor de educación física de su hija por levantar del cuello a la menor. El hecho ocurrió el último lunes a las 11:30 a.m. en el colegio Carlos Noriega Jiménez, en San Juan de Lurigancho.

“Me dijo que el profesor le había presionado el cuello y que ella se había atorado. A un punto donde se ve en un video donde mi hija se toca el cuello porque le hizo doler”, indicó la madre de familia a América Noticias.

Según el matinal, el docente Pedro Paucar Ordalla fue denunciado luego de levantar de esa manera a la pequeña de 7 años, quien cursa segundo grado de primaria.

“Yo nunca le he faltado el respeto a nadie, a ningún niño. Yo no lo he lastimado. Yo la alcé de la mano y de la nuca para no lastimarla”, dijo el profesor tras ser consultado sobre la supuesta agresión.

En las imágenes difundidas por el matinal, se puede observa el momento en que el docente levanta a la menor y luego la deja en el suelo. La pequeña solo atina a tocarse el cuello por el dolor.

“El profesor les dijo (a los escolares) que si seguían portando mal les iba a hacer a todos lo mismo”, reveló la denunciante.

Ella exige que las autoridades tomen cartas en el asunto. “Los que se tienen que encargar de él es la UGEL. Lo que yo pido es que ese profesor no regrese al colegio. Él tiene otras denuncias”.

De acuerdo a las medidas adoptadas por el colegio, Pedro Paucar no enseñará más en el aula de la pequeña ni podrá acercarse a ella en un radio de 20 metros.