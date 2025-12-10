Los familiares de John Lenny Centurión Gabriel (23) denunciaron un posible caso de abuso de autoridad atribuido a un efectivo policial, quien habría disparado contra el joven reciclador en el asentamiento humano 10 de Octubre, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según RPP, la esposa de la víctima señaló que las cámaras de videovigilancia registraron el momento en que la víctima estaba en la calle Fray Diego de Barranco cuando un sujeto con un polo que llevaba la insignia de la Policía Nacional abrió fuego contra él en varias ocasiones, pese a la presencia de niños y adultos mayores en la zona.

“Nosotros llegamos al hecho donde había pasado y los vecinos de esa cuadra nos dicen que él venía corriendo y el policía que estaba de civil venía disparando como loco: le disparaba a quemarropa y no le importaba que había gente ni nada. Entonces en una de esas le cayó y él suplicaba por su vida”, expresó la mujer al referido medio.

“Él está dejando un menor hijo de cuatro años y necesito que se haga justicia, que no se quede así al aire. Se supone que el policía decía que le había robado. Pero los vecinos mismos decían cómo te ha robado si él tenía el celular en la mano. Entonces se contradice. No sé realmente lo que ha pasado aquí”, añadió.

Centurión Gabriel deja en la orfandad a un niño de cuatro años. Mientras tanto, los familiares indican que no se les permite presentar la denuncia en la Comisaría PNP 10 de Octubre, por lo que señalan que podría tratarse de un caso de abuso de autoridad.

Dicho medio informó que desde esa dependencia se confirmó que se trata de un efectivo policial, sin embargo, hasta el momento no se ha precisado dónde viene desempeñando sus labores.