Un incendio de gran magnitud se registró la tarde del domingo 8 de febrero, en una fábrica textil de San Juan de Lurigancho, provocando alarma entre los vecinos. El siniestro movilizó a 11 unidades de bomberos, que trabajan intensamente para controlar las llamas y evitar que se propaguen a viviendas y comercios cercanos.

Según información de Exitosa, el siniestro comenzó en el área de producción de la planta, donde se almacenaban materiales altamente inflamables. La columna de humo negro se vio desde distintos puntos del distrito, lo que generó preocupación y llevó a la evacuación preventiva de familias cercanas.

Debido a la magnitud del incendio, se desplegaron cisternas y escaleras telescópicas, mientras los bomberos, junto a la Policía Nacional, restringían el tránsito en las calles cercanas. Hasta ahora no se han reportado víctimas, aunque se evalúan los daños en la infraestructura y las pérdidas materiales.