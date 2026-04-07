Un motociclista fue asesinado a balazos mientras buscaba dónde reparar su vehículo, a pocos metros de sedes del Poder Judicial y del Ministerio Público, en San Juan de Lurigancho.

De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, José Luis Ramos Olivares (27) estaba frente a un local en el cruce de la avenida San Hilarión con el jirón Pelitres cuando fue sorprendido por los sicarios.

Sin darle oportunidad de escapar, uno de los criminales le disparó cinco veces, dejándolo gravemente herido. Posteriormente, ambos huyeron por la avenida San Hilarión.

Según 24 Horas, la víctima fue trasladada por personal de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho al Hospital N.º 1 del distrito, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Minutos después del crimen, agentes policiales detuvieron a dos sospechosos. Sus identidades se mantienen en reserva mientras continúa la investigación.

Detectives del Departamento de Investigación Criminal (Depincri 2) de San Juan de Lurigancho investigan este nuevo asesinato.