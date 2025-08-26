La inseguridad ciudadana en Lima cobró una nueva víctima. Kevin Rojas Lovera, de 24 años, fue asesinado de un balazo en el pecho cuando intentó impedir que le roben su celular en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El crimen ocurrió en la madrugada del lunes, alrededor de las 2:21 a. m., en el cruce de la avenida Cantera con Calle 6, en la zona de Santa María. Kevin había llegado de trabajar como taxista y se dirigía a su vivienda cuando fue interceptado por dos delincuentes a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la víctima trató de defenderse arrojando una piedra al asaltante, logrando incluso golpearlo. Sin embargo, uno de los sujetos disparó en varias direcciones y una bala impactó en el pecho de Kevin, a la altura del corazón, provocándole la muerte.

Tras el ataque, los delincuentes robaron el celular y otras pertenencias de la víctima antes de huir en la moto. Kevin fue trasladado de emergencia por la Policía al Hospital de San Juan de Lurigancho, pero falleció en el trayecto.

Un joven trabajador y querido en su barrio

La familia y vecinos de Kevin lo describieron como un joven trabajador y solidario, dedicado al sustento de su madre y su hermano. Alternaba sus labores de taxista con trabajos de electricista, y en sus tiempos libres jugaba fútbol con sus amigos. Durante su velorio, sus seres queridos colocaron la ropa deportiva que usaba, como símbolo de su cercanía y pasión por el deporte.

Investigación policial

La División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú ya cuenta con las grabaciones de las cámaras de seguridad, que registraron con claridad el momento del ataque. Los investigadores vienen recogiendo evidencias en la zona para identificar y capturar a los responsables.

Este crimen se suma a los 502 homicidios registrados en Lima en lo que va del año, según cifras del Sistema Nacional de Defunciones, reflejando la creciente preocupación ciudadana por la violencia urbana.