Una cámara de seguridad registró el momento en que una madre de familia fue asesinada a sangre fría dentro del Mercado José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Según 24 Horas, la tragedia ocurrió al interior de una juguería, donde una mujer compartía un momento con su hijo de cinco años y otro familiar. Sin previo aviso, un sicario ingresó al local, se dirigió directamente hacia ella y le quitó la vida.

Una cámara de seguridad pudo captar cómo el sujeto sacó su arma de fuego y le disparó más de una vez a la mujer, quien falleció en el acto.

Mientras tanto, el pequeño hijo de la víctima huyó corriendo, y su familiar buscó resguardo. Los comensales que se encontraban a pocos pasos quedaron en estado de shock, pero ninguno resultó herido.

Tras cometer el crimen, el sicario, que llevaba una capucha aparentemente para ocultar su identidad, escapó en dirección desconocida. La madre de familia fue trasladada al Hospital 10 de Canto Grande, donde se confirmó su fallecimiento.

Luego del asesinato en el Mercado José Carlos Mariátegui de San Juan de Lurigancho, peritos de la Policía Nacional llegaron al lugar para iniciar las investigaciones y recopilar evidencias.

Aunque se desconoce el móvil exacto del crimen, algunos comerciantes señalan que la mujer fue acribillada por no saldar una deuda a tiempo.