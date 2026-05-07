Elías Vásquez Sinarahua, de 42 años y reportado como desaparecido por sus familiares, fue hallado sin vida al interior de un hospedaje ubicado en la avenida Los Tusílagos Oeste, en la urbanización Los Jardines, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

El cadáver del hombre fue encontrado en una de las habitaciones del hospedaje, hasta donde acudieron agentes de la Policía Nacional y peritos de criminalística para iniciar las diligencias preliminares correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que murió Vásquez Sinarahua, situación que deberá ser esclarecida mediante las investigaciones que ya se encuentran en curso.

Según RPP, los familiares señalaron que el hombre fue visto por última vez el sábado 2 de mayo y, desde entonces, perdieron todo contacto con él. Según relataron, las autoridades lograron ubicar el hospedaje donde se encontraba el cadáver gracias al GPS de su teléfono celular.

Sily Vargas, expareja de la víctima, afirmó que recién pudo presentar la denuncia por desaparición el pasado martes, debido a las trabas que —según indicó— encontró en la comisaría.

“Puse la denuncia el lunes, pero como soy separada de él, él no vive conmigo, no me la aceptaron. Volví en la noche con mi hija, pero tampoco le aceptaron. Exigían que (quien interponga la denuncia) sea la persona con la que vive”, comentó a dicho medio.

Los familiares de Elías Vásquez Sinarahua exigieron a la Policía Nacional y al Ministerio Público que las investigaciones se realicen con celeridad, con el objetivo de esclarecer las circunstancias de la muerte del joven padre. Además, deja en la orfandad a cinco hijos.