Una vecina del sector Caja de Agua, en San Juan de Lurigancho, denunció que el cadáver de Alexander Jaramillo, de 57 años, fue abandonado en su vivienda luego de que aceptara, de buena voluntad, que el lugar sea usado para velarlo. Jaramillo falleció el último fin de semana a causa de una enfermedad pulmonar.

Según informó Panamericana, la mujer accedió al pedido debido a que el fallecido, conocido en la zona por sus labores artesanales, vivía solo y no contaba con un espacio para el velorio. Los vecinos habían manifestado inicialmente su intención de colaborar para darle una sepultura digna.

Familiares ofrecieron hacerse cargo, pero no volvieron

La propietaria relató que una mujer cercana al fallecido, presuntamente su expareja y última empleadora, le solicitó el espacio para el velatorio. Más tarde llegaron familiares directos, quienes aseguraron que asumirían los gastos y coordinarían el entierro.

Sin embargo, las horas transcurrieron y los deudos no regresaron. La funeraria contratada retiró el ataúd inicial por incumplimiento de pago, dejando el cuerpo en otro féretro y sin trámite de entierro programado.

Cuerpo empieza a descomponerse y causa problemas sanitarios

Debido al tiempo transcurrido sin ser retirado, el cadáver empezó a emanar olores fétidos y presentar signos de descomposición, generando una situación insostenible para la propietaria.

“Debo estar aquí con mi mascarilla puesta, porque el señor ya está morado y tiene un olor… Por favor, pido una ayuda humanitaria”, declaró la vecina afectada.

Ella asegura que ha intentado comunicarse con los familiares, pero no obtiene respuesta.

Vecinos piden intervención de autoridades

La situación ha causado conmoción en la zona, donde los vecinos se solidarizaron con la propietaria y solicitaron la intervención urgente de:

Ministerio de Salud (Minsa)

Fiscalía de la Nación

Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Los residentes piden que el cuerpo sea trasladado a un cementerio y que la vivienda sea desinfectada, para evitar riesgos sanitarios y emocionales para la dueña del inmueble.

Hasta el momento no se conoce una respuesta oficial de las entidades correspondientes.