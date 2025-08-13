Una batalla campal entre presuntos barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes dejó como saldo un joven muerto y otro gravemente herido en San Juan de Lurigancho. El violento hecho ocurrió anoche, alrededor de las 11:00 p.m., en la intersección de las avenidas Héroes del Cenepa y José Carlos Mariátegui, en la tercera zona de Bayóvar.

Testigos relataron que cerca de cien vándalos se enfrentaron con palos, piedras, bombardas e incluso machetes. “De allá lo han matado y lo han traído arrastrando. Estaba ensangrentado”, narró una vecina, cuya identidad fue reservada por seguridad.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital San Juan de Lurigancho, donde se confirmó la muerte de una de ellas. Hasta el momento no se han revelado sus identidades.

Los residentes de la zona exigieron a la Policía Nacional y al Serenazgo de SJL reforzar el patrullaje preventivo para evitar que este tipo de episodios se repitan.

Este hecho se suma a otros enfrentamientos recientes entre barristas en Lima. El último fin de semana, una gresca en Los Olivos causó daños a viviendas y vehículos, mientras que la semana pasada un menor de 17 años perdió la vida en San Juan de Miraflores tras un choque similar.