Un hombre fue asesinado de varios disparos y su cuerpo abandonado en plena vía pública, en San Juan de Miraflores.

El crimen ocurrió en la intersección de la avenida Andrés Avelino Cáceres con la calle San Camilo, en la urbanización Manuel Scorza. De acuerdo con la información dada por RPP, la víctima no portaba documentos de identidad y, preliminarmente, se trataría de un ciudadano de nacionalidad extranjera.

Trasladado atado y ejecutado

Según versiones recogidas por la Policía Nacional del Perú, el hombre fue llevado hasta ese punto a bordo de una mototaxi roja, con las manos atadas. Minutos después, dos sujetos armados descendieron del vehículo y le dispararon en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.

El ataque fue rápido y directo. Cuando los vecinos salieron de sus viviendas tras escuchar los disparos, encontraron el cuerpo tendido en la pista, mientras los responsables ya habían huido.

Mototaxi abandonada y diligencias policiales

El vehículo utilizado para trasladar a la víctima fue hallado abandonado y sin ocupantes a pocas cuadras del lugar. La unidad fue trasladada a la comisaría del sector para las pericias correspondientes, como parte de la investigación que busca identificar a los autores del crimen.

Peritos de Criminalística cercaron la escena y realizaron el levantamiento de indicios balísticos, mientras el cuerpo fue derivado a la morgue para las diligencias de ley.



