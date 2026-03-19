Una camioneta impactó violentamente contra la parte posterior de un camión en el cruce de las avenidas Miguel Iglesias y Castro Iglesias, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores.

Producto del accidente de tránsito quedó herido el conductor de la camioneta, la misma que sufrió daños materiales de consideración.

Testigos indicaron a América Noticias, que ambas unidades circulaban en el mismo sentido por la avenida Miguel Iglesias; y que el accidente se produjo cuando el conductor realizó una maniobra para doblar hacia la izquierda, siendo alcanzado por la camioneta que circulaba a excesiva velocidad.

Tras el fuerte impacto, el chofer de la camioneta resultó con diversas lesiones y tuvo que ser trasladado a una clínica particular cercana. En tanto, el conductor del camión resultó ileso.

Ambas unidades vehiculares quedaron con daños visibles, en especial la camioneta, bloqueando parcialmente la intersección, por lo que posteriormente se procedió al retiro de los vehículos de la vía pública para normalizar el flujo vehicular.

Peritos llegaron al lugar para confirmar la trayectoria de ambos vehículos. Además, se revisarán las cámaras de seguridad del lugar a fin de determinar el grado de responsabilidad de los conductores.

La Policía informó que se realizarán los exámenes de ley a ambos choferes.