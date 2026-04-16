Un nuevo atentado armado contra una combi de la empresa de transportes ‘Los Rojitos’ dejó al conductor con heridas de gravedad en la cuadra seis de la avenida Prolongación, en San Juan de Miraflores.

Según información policial, el ataque se produjo cuando dos delincuentes interceptaron la unidad en ese punto; uno de ellos efectuó varios disparos contra la cabina del conductor, mientras su cómplice aguardaba en una motocicleta lineal en la que ambos huyeron.

El conductor del vehículo de transporte público fue identificado como Jhon Eddy Huamán Mamani, quien resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora.

Familiares del conductor herido señalaron a RPP que llevaba poco tiempo trabajando en la empresa de transporte, ya que anteriormente se dedicaba a la construcción civil.

Asimismo, precisaron que fue trasladado al hospital por su esposa y que su estado de salud es reservado, por los impactos de bala que sufrió en la pierna y el pulmón.

Agentes policiales llegaron al lugar, acordonaron la zona para realizar las diligencias correspondientes y encontraron cuatro casquillos de bala.

Los agentes precisaron que no se registraron más víctimas, dado que el conductor era el único ocupante del vehículo.

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