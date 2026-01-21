Un bus de la empresa de transportes Miguel Grau, conocida como “La Verde”, fue atacado a balazos en el distrito limeño de San Luis, cuando trasladaba pasajeros que vivieron momentos de pánico.

El hecho ocurrió en la avenida Almirante Domingo Nieto, a media cuadra del estadio municipal.

De acuerdo a un reporte de América Noticias, dos delincuentes que iban bordo de una motocicleta interceptaron el bus y dispararon directamente contra el parabrisas de la unidad . Afortunadamente, el chofer y los pasajeros resultaron ilesos.

Testigos indicaron que en el lugar del ataque se escucharon entre disparos, tras lo cual los delincuentes que iban en la moto lineal fugaron.

Según las primeras investigaciones el ataque estaría vinculado a extorsiones de la cual es sujeta la empresa desde el año pasado; incluso el último 30 de diciembre, los trabajadores realizaron una paralización tras recibir mensajes amenazas por parte de la banda criminal “Los Chuckys Nueva Generación”.

Los extorsionadores les exigen un pago de 20 mil soles solo por concepto de inscripción y 2 mil soles semanales para permitirles trabajar sin atentar contra su seguridad.

Tras el atentado, el bus presenta impactos de bala. La Policía Nacional investiga el hecho.