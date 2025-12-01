Un adulto mayor de 90 años murió este domingo tras ser atropellado por una cúster informal cerca de la avenida Pacasmayo, en el paradero Las Mercedes, distrito de San Martín de Porres.

Según informó RPP, la víctima fue identificada como Abilio Huerta Toledo, quien salía de una iglesia cuando fue impactado por la unidad que, según testigos, circulaba a gran velocidad. Su fallecimiento fue instantáneo.

Familiares denuncian informalidad y fuga de responsables

La hija del agraviado indicó que la cúster realizaba una “carrera” en la zona. “Mi papá estaba cruzando, venía el cúster en una carrera y ahí le habrá agarrado. Estas cústers a veces trabajan por acá sin licencia”, señaló.

De acuerdo con familiares y vecinos, el vehículo fue abandonado cuadras más adelante, en un grifo, y los ocupantes fugaron tras el accidente.

Unidad registra varias papeletas

La cúster fue trasladada por efectivos policiales a la Comisaría PNP Laura Caller Iberico para continuar con las diligencias de ley.

Según información conocida por RPP, la unidad registra múltiples papeletas e infracciones, lo que refuerza la hipótesis de que operaba de forma informal.