Un nuevo hecho violento se reportó en San Martín de Porres, donde un hombre fue asesinado a balazos en plena vía pública. El ataque se produjo a plena luz del día en la cuadra 24 de la avenida Lima, generando alarma entre los vecinos del sector.

De acuerdo con las primeras versiones, la víctima se encontraba conversando en la vía pública cuando fue sorprendida por delincuentes armados, quienes dispararon sin mediar palabra. El hombre resultó gravemente herido y falleció en el lugar antes de recibir atención médica.

Las autoridades manejan la hipótesis de que se trataría de un ajuste de cuentas, aunque no descartan otras posibles líneas de investigación. En ese sentido, señalaron que las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen.

Los vecinos del sector mostraron su preocupación por el incremento de la delincuencia y demandaron una mayor presencia policial. Del mismo modo, pidieron a las autoridades que se adopten medidas urgentes para garantizar la seguridad en el distrito.