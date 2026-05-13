Un nuevo hecho de violencia ha generado conmoción en Lima. Esta vez, un ciudadano venezolano fue asesinado a las afueras de un car wash ubicado en la calle Los Alisos, cerca del cruce de las avenidas Canta Callao y 2 de Octubre, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con testigos consultados por RPP, el extranjero —quien laboraba en el establecimiento— estaba empujando una motocicleta cuando, repentinamente, llegaron dos sicarios armados a bordo de otra motocicleta.

Los atacantes realizaron más de 20 disparos contra su objetivo, quien murió en el acto. Se vivieron momentos de gran terror, ya que los sicarios, antes de huir, lanzaron un artefacto explosivo.

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y procedieron a acordonar la escena del crimen para facilitar las labores de los peritos.

Las autoridades manejan diversas hipótesis en torno al caso, sin descartar que se trate de un ajuste de cuentas o de un crimen vinculado a extorsiones.

De acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por dicho medio, el ciudadano venezolano llevaba siete meses laborando en el car wash.