El Poder Judicial sentenció a tres años de prisión al efectivo policial Fernando Díaz, tras hallarlo responsable de haber envenenado a dos perros en la urbanización Vipol de Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

La Fiscalía indicó a través de sus redes sociales que el caso de crueldad animal ocurrió en diciembre de 2023. Según detalló, el sujeto envenenó a los perros, llamados Sasha y Bobby, al dejarles sustancias tóxicas en el frontis de la vivienda de unas vecinas.

Las mascotas ingirieron los alimentos contaminados y Sasha falleció en el acto, mientras que Bobby logró sobrevivir gracias a que recibió atención veterinaria oportuna.

El Ministerio Público señaló que Fernando Díaz fue detenido luego de que las cámaras de seguridad de la urbanización lo registraran cuando dejaba los alimentos contaminados.

La sentencia contra el efectivo policial, tras dos años de proceso judicial, comprende la inhabilitación definitiva para la tenencia de animales domésticos, el pago de S/2.100 por concepto de reparación civil a favor de la propietaria de las mascotas y la imposición de 150 días multa, que equivalen a S/2.433.