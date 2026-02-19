Un extrabajador fue detenido en el distrito de San Martín de Porres acusado de extorsionar a la empresa donde laboró, exigiendo el pago de S/ 90 mil bajo amenazas de muerte.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), perteneciente a la Policía Nacional del Perú.

Captura en vehículo con mensajes y explosivos

El detenido fue identificado como Pitter Rene Castillo González, de nacionalidad extranjera. Fue intervenido cuando se encontraba a bordo de su automóvil junto a una mujer.

Durante el registro del vehículo, los agentes hallaron un mensaje extorsivo que incluía una bala y amenazas directas contra el propietario de la empresa, dedicada a la producción y distribución de gaseosas y cervezas.

Además, se incautaron cinco cartuchos de dinamita, diez municiones, cuatro teléfonos móviles y fotografías. Según la Policía, los dispositivos contenían información clave sobre las comunicaciones extorsivas y detalles de las rutas y vehículos utilizados por el dueño del negocio.

🚨 #SMP | La División de Investigación de Extorsiones desarticuló a la banda criminal “La Hermandad del Norte”, quienes estarían inmersos en el delito de extorsión contra una reconocida empresa cervecera a la que le exigían S/ 90 mil bajo amenazas.



Durante la intervención se… pic.twitter.com/Dgbt2aiFhW — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) February 19, 2026

Uso de información interna

De acuerdo con la PNP, el sujeto habría aprovechado el conocimiento interno que tenía sobre los locales y la familia del empresario para planificar la extorsión tras dejar de laborar en la compañía.

El detenido presuntamente operaba bajo el nombre de la banda criminal denominada “La Hermandad del Norte” y exigía el pago del dinero a cambio de no atentar contra la vida de sus exjefes.

La información preliminar indica que el investigado utilizó su cercanía con la administración para obtener datos sensibles y así amedrentar a sus víctimas.

Investigación en curso

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que iniciará la denuncia penal por el presunto delito de extorsión.

Representantes de la empresa agraviada solicitaron garantías para su vida, mientras continúan las diligencias para determinar si existen más implicados.