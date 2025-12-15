Un comerciante resultó herido de bala en la mano luego de enfrentarse a un ladrón armado que había ingresado a robar su negocio en el distrito de San Martín de Porres (SMP), según informó Panamericana. El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes ya se encuentran en poder de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Enfrentamiento quedó grabado en video

Las imágenes de seguridad captaron el momento en que el dueño de la tienda, cansado de los robos reiterados cometidos por el mismo sujeto, persigue al delincuente con una barra de fierro. Durante la huida, el asaltante respondió disparando en varias ocasiones, hiriendo al comerciante en la mano.

De acuerdo con los registros, el delincuente había encerrado a los trabajadores de la empresa en uno de los ambientes del local para sustraer el dinero de las ganancias del día.

Según relató el hermano del afectado, no es la primera vez que el negocio es asaltado por el mismo individuo. Otras grabaciones muestran al sujeto cometiendo robos armados similares en distintos momentos.

Víctima permanece hospitalizada

El comerciante permanece internado en un hospital, a la espera de ser operado de la mano, ya que presenta daños en los huesos producto del impacto de bala.

La familia indicó que existen denuncias previas por los robos anteriores, además del material audiovisual entregado a la Policía. Sin embargo, hasta el momento, el delincuente no ha sido detenido, lo que ha generado preocupación entre los trabajadores y vecinos de la zona.