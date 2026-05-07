El cuerpo sin vida de un hombre, cuya identidad todavía no ha sido identificada, fue hallado en un terreno descampado ubicado cerca de la intersección de las avenidas El Sol de Naranjal y San Nicolás, en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres.

Los residentes de la zona señalaron que el hombre habría sido asesinado durante la madrugada, debido a que escucharon varios disparos en ese momento.

De acuerdo con Panamericana Televisión, el cadáver fue hallado en una zona desolada, con escasa iluminación y sin cámaras de seguridad, lo que dificulta determinar cómo se produjo el homicidio.

Los vecinos de la zona de Chuquitanta exhortaron a las autoridades de San Martín de Porres y a la Policía Nacional a intensificar el patrullaje preventivo, sobre todo ante el estado de emergencia vigente en Lima y Callao.

Luego del hallazgo, efectivos de la Policía Nacional se desplazaron hasta la zona para cercar el área y realizar las diligencias de ley correspondientes.