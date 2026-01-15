El cuerpo sin vida de una mujer fue hallado por vecinos dentro de un colchón en plena vía pública, específicamente en la calle C, a la altura del cruce de las avenidas Pacasmayo y Prolongación Naranjal, en el distrito de San Martín de Porres.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron a las personas que arrojaron el cuerpo. En las imágenes, a las que tuvo acceso RPP, se observa a tres sujetos llegar a bordo de un mototaxi, del cual descienden dos de ellos.

Uno de ellos cubre la placa del vehículo con un trapo, aparentemente para evitar su identificación, mientras que su cómplice desciende el cuerpo de la víctima, que se encontraba sobre el techo del mototaxi, oculto en el interior de un colchón.

Tras abandonar el cadáver en la calle, los sospechosos se dan a la fuga rápidamente, con rumbo desconocido.

Agentes de la Comisaría PNP Laura Caller acudieron al lugar y acordonaron la escena del crimen, a fin de facilitar el trabajo de los peritos.

Las fuentes consultadas por dicho medio señalaron que el cuerpo de la mujer presenta múltiples heridas, aparentemente causadas con un arma blanca.