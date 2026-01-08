Un joven sufrió heridas graves tras ser baleado dentro de una cebichería ubicada en el cruce de las calles El Manantial y Jade, cerca de la avenida Universitaria, en el distrito de San Martín de Porres.

Testigos consultados por RPP indicaron que la víctima, de aproximadamente 25 años, se encontraba compartiendo con dos acompañantes cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes le dispararon a sangre fría.

“Vinieron dos ‘patas’ (personas) acá. De acá, se fueron para donde estaba el ‘patita’ (la víctima), ahí, y le dispararon”, indicó un vecino.

Los disparos desataron auténticos momentos de terror: comensales y trabajadores huyeron despavoridos al oír los disparos.

“El ‘pata’ (el joven atacado) estaba herido. Ahí tenía uno (disparo) en la cabeza, en el brazo y en la espalda, por ahí”, señaló el testigo.

Gravemente herido, el joven fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde permanece en estado crítico.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar del ataque armado y realizaron las diligencias correspondientes.

Debido a la modalidad del ataque, no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas; sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada durante la investigación.