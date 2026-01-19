El sujeto identificado como Jhon Stick Bravo Oré, alias ‘Reguetón’, fue puesto en libertad por la policía, aun cuando se le encontró un arma mini uzi tras el hecho que dejó dos niños heridos en San Martín de Porres.

Luego de estar detenido en la comisaría de Sol de Oro por la balacera, el sujeto fue finalmente puesto en libertad por las autoridades.

Pese a que portaba un arma mini uzi y registra cuatro ingresos a prisión, las autoridades le permitieron salir de la comisaría.

Esta decisión ha generado preocupación entre los vecinos de la avenida Daniel Alcides Carrión, en San Martín de Porres, ante el temor de que el sujeto vuelva a atentar contra otras personas.

Los residentes de la avenida Daniel Alcides Carrión, en San Martín de Porres, pasaron por instantes de terror luego de que Jhon Stick Robert Bravo Oré (40) desatara una balacera durante una intervención del grupo Terna de la PNP.

Las cámaras de seguridad de la urbanización Antares, en SMP, registraron el momento en que, tras oír los disparos, los vecinos buscaron esconderse, y uno de ellos llegó a tirarse al piso para no ser impactado.

No obstante, la escena más impactante se produjo cuando los niños que jugaban fulbito en la vía pública huyeron despavoridos. Las imágenes muestran a uno de ellos corriendo y luego cojeando, tras haber sido alcanzado por una bala.