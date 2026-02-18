Una mujer, aún no identificada, falleció esta mañana tras caer desde un tercer piso durante una intervención policial en el distrito de San Martín de Porres.

En declaraciones a la prensa, el coronel PNP Roger Cano, jefe de la División de Robos, informó que la Policía intervino a cinco personas en un búnker ubicado en el tercer piso de un inmueble de la avenida Tantamayo, en la urbanización Vipol de Naranjal.

Según el alto mando policial, al ser descubiertos, los sospechosos intentaron enfrentar a los agentes, pero al verse sobrepasados huyeron por los techos de las casas cercanas.

En su intento de escapar, la mujer cayó al vacío dentro de una vivienda situada detrás del búnker, falleciendo de manera inmediata.

La PNP informó que los otros cuatro implicados, todos de nacionalidad venezolana, fueron arrestados en el operativo.

De acuerdo con el coronel Cano, los detenidos serían presuntos miembros de una banda vinculada a delitos como extorsión y sicariato.

El jefe policial dijo que los sospechosos portaban tres armas de fuego, municiones, explosivos, drogas, motocicletas “y diversos elementos de convicción”, refirió el jefe policial.

Según RPP, el cadáver de la mujer permanece en el predio donde cayó, a la espera de que el fiscal de turno disponga su traslado a la Morgue Central de Lima.

El primer piso del inmueble funcionaba como chifa y los pisos superiores eran alquilados por sus dueños; los sospechosos aprovecharon estos espacios para establecer su búnker de operaciones.