Una pareja fue asaltada por delincuentes armados en la urbanización Rosario del Parque, en San Martín de Porres (SMP). El hecho, ocurrido pese a la presencia de cámaras, rejas y vigilancia vecinal, fue captado por un sistema de videovigilancia y difundido por América Noticias.

En las imágenes se observa cómo uno de los ladrones apunta una pistola directamente al rostro de las víctimas, mientras exige la clave del aplicativo Yape, utilizado como billetera digital. Los asaltantes también se llevaron los teléfonos celulares y objetos de valor.

Así se produjo el ataque

El robo ocurrió en la Puerta 1 de la urbanización. Según el video, uno de los delincuentes se acerca a la pareja con el arma en la mano, mientras un segundo cómplice recoge las pertenencias y un tercero espera al volante de un vehículo usado para huir.

Los sujetos actuaron en cuestión de segundos, utilizaron pasamontañas para no ser identificados y lanzaron amenazas de muerte mientras insistían en obtener la contraseña del aplicativo.

Lo que revelan las imágenes de seguridad

La cámara registró el momento exacto del asalto y el miedo del asaltante por asegurar la clave digital. En el audio se le escucha exigir repetidamente la contraseña mientras apunta el arma con agresividad.

Vecinos observaron parte del ataque desde la distancia. Una residente entrevistada por América Noticias indicó que la zona era antes más segura, pero que en los últimos meses los robos se han vuelto frecuentes.

Preocupación vecinal por falta de patrullaje

Los residentes de Rosario del Parque señalaron que, pese a contar con rejas, alarmas vecinales, una caseta de seguridad y cámaras ubicadas en puntos estratégicos, la inseguridad no disminuye.

Afirmaron que no ven patrullaje policial constante y que los casos de asalto han aumentado. También mencionaron robos de vehículos en los alrededores y sostuvieron que ya viven con temor ante la recurrencia de estos hechos delictivos.

Tres delincuentes participaron en el asalto

El registro visual confirma la presencia de tres asaltantes. Uno amenazó con el arma y exigió las claves, otro sustrajo las pertenencias y el tercero se mantuvo en el vehículo utilizado para la fuga.

La rapidez y coordinación de la banda impidieron una reacción inmediata de vecinos o serenazgo, pese a la cercanía de una caseta de seguridad.

Vecinos piden capturas y mayor presencia policial

Tras el violento ataque, los residentes solicitaron que la Policía Nacional identifique y capture a los responsables, y que se incrementen los patrullajes en la urbanización.

Señalaron que las imágenes de videovigilancia serán clave para reconocer a los involucrados y evitar nuevos asaltos en el área.