A vísperas de recibir el Año Nuevo 2022, un nuevo incendio se reportó en la azotea de un edificio, en el distrito de San Martín de Porres. Cinco unidades de los bomberos entre motobombas, ambulancias y vehículos de rescate se encuentran en el lugar.

Según información de los Bomberos, el fuego se inició a las 8:00 p.m. en un edificio de seis pisos situado en la avenida Juan Picner, urbanización El Pacifico, segunda etapa.

De acuerdo a videos registrados por los propios vecinos, las llamas consumieron toda la azotea del lugar. Varias personas salieron de sus viviendas por temor a que el fuego se expanda.

“Estaba con una vecina del frente y en eso me dice mira la bombarda ha caído en el techo de la casa. Cuando he levantado ya la vista empezó a salir humo, le digo: ‘incendio, incendio’. He salido corriendo para poder avisar”, relató un morador a RPP.

Hasta el cierre de esta nota, los bomberos continúan liquidando todo rastro caliente que se haya producido en el siniestro. No se reportó heridos ni víctimas mortales.

Emergencia se registró a vísperas de recibir el Año Nuevo 2022. (Video: RPP)

