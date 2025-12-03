Un hombre armado realizó más de 25 disparos contra la fachada de una pollería situada en la avenida Pacasmayo, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Según RPP, fuentes policiales indicaron que el atacante arribó en motocicleta y, de inmediato, comenzó a disparar contra el establecimiento de cuatro pisos.

Los proyectiles impactaron hasta el segundo piso del local, donde se encuentra la zona de juegos para niños.

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni víctimas mortales. Sin embargo, el tiroteo generó miedo tanto entre los dueños del restaurante como entre los vecinos del sector.

La Policía Nacional acudió al lugar y delimitó un perímetro de seguridad, donde los peritos encontraron hasta 29 casquillos de bala, evidenciando la violencia del ataque.

No es la primera vez que esta pollería es víctima de un ataque. El 20 de noviembre pasado, el local sufrió un asalto violento que quedó registrado en las cámaras de seguridad.

De acuerdo con dicho medio, los propietarios del local han sido víctimas de amenazas continuas por parte de una banda criminal conocida como ‘El Hampa’, la cual les exige el pago de cupos de extorsión.