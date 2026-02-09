Un asalto se registró en el distrito de San Martín de Porres. Este terminó con la muerte de un técnico de la Marina de Guerra del Perú, quien fue atropellado por su propio vehículo al intentar impedir que un delincuente se lo robara.

Según informó América Noticias, la víctima fue identificada como Christian Pérez Sáenz, de 38 años. El hecho se registró en la avenida Carlos Izaguirre, frente a una tienda de importaciones donde el militar realizaba compras acompañado de su familia.

Delincuente lo embistió para huir

De acuerdo con testigos, al salir del establecimiento Pérez Sáenz advirtió que un sujeto intentaba llevarse su camioneta. En un intento por detener el robo, se interpuso frente a la unidad. Sin embargo, el delincuente aceleró y lo embistió violentamente, provocándole graves lesiones ante la desesperación de su esposa y de los transeúntes.

Pese a los gritos de auxilio y al intento de los trabajadores del local por alcanzar al asaltante, el autor del crimen logró huir del lugar.

Falleció camino al hospital

El técnico de la Marina fue auxiliado de inmediato y trasladado de emergencia a un centro de salud cercano, pero no resistió la gravedad de las heridas y falleció durante el trayecto.

Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú activó un operativo de cierre de vías en el distrito para ubicar la camioneta sustraída y al responsable del homicidio.

Vehículo fue hallado abandonado

Horas después, la Policía informó que la camioneta fue hallada abandonada cerca de una parroquia, a pocas cuadras del lugar del atropello. Hasta ese punto llegaron peritos de Criminalística para levantar huellas dactilares y recoger evidencias que permitan identificar al autor del crimen.

Los agentes analizan además las cámaras de seguridad de la tienda de importaciones y de los negocios cercanos, con el objetivo de reconstruir la ruta de escape del delincuente.

Efectivos de la comisaría del sector y personal especializado en investigación de homicidios continúan con las diligencias para determinar si el atacante actuó solo o contó con apoyo externo.

La muerte del técnico naval ha generado indignación entre los vecinos de la zona, quienes demandaron mayor patrullaje en las áreas comerciales de San Martín de Porres. Las autoridades locales anunciaron el refuerzo de los operativos policiales para prevenir nuevos asaltos violentos.