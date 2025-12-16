Este lunes 15 de diciembre, un bus del Metropolitano colisionó con un vehículo policial que trasladaba a un detenido a una comisaría, quien resultó herido debido al impacto. El incidente ocurrió a la altura de la estación Parque del Trabajo, en el distrito de San Martín de Porres.

De acuerdo con testigos, la colisión ocurrió cuando la camioneta que trasladaba al detenido intentó cruzar desde la avenida Caquetá hacia la avenida Miguel Grau, presuntamente tratando de ganarle en velocidad al bus del Metropolitano, pero terminó chocando con la parte frontal de la unidad.

El detenido fue trasladado a un hospital en el Cercado de Lima, donde recibe atención médica. Según RPP, no se reportaron pasajeros heridos en el bus del Metropolitano. El incidente generó congestión vehicular, ya que la vía permaneció bloqueada hasta la llegada de las autoridades.

Hasta el momento, la ATU no se ha pronunciado sobre lo ocurrido. Por su parte, la Policía Nacional llevó a cabo las diligencias correspondientes.