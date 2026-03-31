Cuando se encontraba a escasa distancia de su caseta en la urbanización Vipol, en San Martín de Porres, un guardia de seguridad fue atacado a balazos.
El crimen ocurrió cuando la víctima, identificada como Robbie Williams Rodríguez Ortiz (27), se encontraba a pocos metros de su módulo de seguridad. En ese momento, un sujeto desconocido, vestido con pantalón negro, polera y el rostro cubierto, le disparó en reiteradas ocasiones antes de darse a la fuga.
Luego del ataque, el vigilante fue llevado de urgencia al Hospital Cayetano Heredia, donde continúa internado en la unidad de cuidados intensivos (UCI), según RPP.
En tanto, las autoridades informaron que en la zona se encontraron nueve casquillos de bala, y se aguarda la llegada de personal de criminalística y del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.
Dicho medio dialogó con un familiar de la víctima, quien sostuvo que el ataque habría sido producto de una confusión.
La familiar señaló que el hermano de la víctima mantuvo una discusión con ciudadanos extranjeros días antes, quienes posteriormente lo habrían amenazado con tomar represalias.
“Hoy día me llaman [y] me dicen que lo han baleado. Yo supongo que es por su hermano, no por él, porque él es bien tranquilo, es el papá de mi sobrina. Él tiene su gemelo, son idénticos, igualitos. Para mí que se han confundido, porque mi cuñado es bien tranquilo. Estaba trabajando acá recién, por su hijita, como tiene una demanda de pensión con mi hermana, estaba trabajando recién. [¿Cuánto tiempo lleva trabajando?]. No sé si desde el viernes o el sábado”, indicó.