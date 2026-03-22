Un grupo de delincuentes armados asaltó la mañana de este domingo un vehículo que transportaba lingotes de oro en la subida Escardó, en el distrito de San Miguel.

Según información policial, los sujetos interceptaron la camioneta cuando se dirigía hacia el Callao, utilizando al menos tres vehículos para bloquear su paso y concretar el atraco.

El hecho quedó registrado en un video captado por un transeúnte, donde se observa cómo los delincuentes detienen la unidad y obligan a los ocupantes a descender.

Asaltantes usaron armas largas y chalecos antibalas

De acuerdo con las primeras investigaciones, los delincuentes estaban encapuchados y portaban armamento de largo alcance, además de chalecos antibalas, lo que evidencia un alto grado de organización.

Las imágenes muestran a los sujetos actuando con rapidez para sustraer los lingotes de oro y huir del lugar en los vehículos utilizados para el asalto.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los responsables y determinar el origen y destino del cargamento.