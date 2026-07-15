Una presunta disputa durante un partido de fútbol desató una balacera la noche del martes en una cancha deportiva situada en la intersección de las calles Coronel José Inclán y el jirón Libertad, en el distrito de San Miguel. La Policía Nacional informó que el ataque no dejó personas heridas ni detenidas, mientras continúan las diligencias para identificar y ubicar a los responsables del hecho.

Según las primeras indagaciones, el incidente se habría iniciado a raíz de una discusión entre los jugadores que participaban en el encuentro deportivo. Testigos indicaron que, tras el altercado, un grupo de barristas de un equipo de fútbol de una zona cercana llegó al lugar y, poco después, se produjo la balacera. Durante las diligencias, los agentes hallaron al menos ocho casquillos de bala en la escena del ataque.

Los vecinos expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y señalaron que este tipo de episodios se han vuelto recurrentes. “Hace varios meses. También hubo una balacera hace aproximadamente tres o cuatro meses, han correteado por ahí (...) a esta cancha viene bastante gente que son desconocidos. Da miedo”, manifestó uno de los residentes de la zona a Exitosa.

Por su lado, uno de los trabajadores del recinto deportivo indicó que este tipo de incidentes suele ocurrir durante determinados eventos que se realizan en el lugar. “Yo trabajo en la cafetería y lo que se ve es lo que normalmente sucede en algunos eventos. Se les ha ido la mano a algunos chicos. Esto no era un campeonato, era una pichanga”, indicó al brindar detalles respecto a lo ocurrido.

Mientras tanto, efectivos de la Policía Nacional continuaron con las diligencias en la escena, donde acordonaron el área para recoger evidencias e iniciar las investigaciones. En tanto, apagaron las luces del establecimiento y personal de la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura del local, al detectar que el encuentro deportivo en el que se produjo la balacera presuntamente se realizaba sin contar con las autorizaciones municipales correspondientes.

🔴🔵 San Miguel: campeonato de fulbito acaba en balacera; Policía señala que no contaban con permiso.



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