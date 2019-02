San Valentín: Ministerio de la Mujer indica cómo identificar al verdadero amor (FOTO)

Síguenos en Facebook

Por el Día de San Valentín, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables publicó un consejo para identificar el amor verdadero, aquel libre de violencia.

"En San Valentín identifica el verdadero amor y la amistad. El amor no daña, la amistad no calla. Si sabes de un caso de violencia, no dudes en marcar la línea 100 desde tu celular, teléfono fijo o público más cercano. Indiferencia también es violencia", dice la publicación del Ministerio.

Recordemos que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia no denuncia el hecho, por lo que muchos de sus casos tienen desenlaces fatales, lamentó la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta.

“Solo el 29% de mujeres denuncia los maltratos y casi un 70% no lo hace. Y es a ellas a quienes les hablamos... Denuncien para poder protegerlas”, dijo la ministra Mendieta durante una jornada contra la violencia hacia la mujer, realizada en el mercado Ciudad y Campo, en el Rímac.

“El feminicidio es el último eslabón. Antes hay una serie de agresiones que la mujer debe saber identificar y denunciar”, recalcó Ana María Mendieta.