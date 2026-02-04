Dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad venezolana, fueron detenidos por la Policía Nacional en Santa Anita, en el cruce de las avenidas Juan Velasco Alvarado y Túpac Amaru, sindicados de pertenecer a una banda dedicada a la extorsión y robos al paso.

De acuerdo con RPP, las autoridades indicaron que la mujer guardaba el arma con la que amenazaban a bodegueros y transportistas. Para evitar levantar sospechas, la ocultaba en un bolso junto a la ropa de su hijo de apenas un año, informó el general PNP Francisco Vargas Andonaire.

“Se dedicaban al delito contra el patrimonio, lo que es la extorsión, así también, al parecer, el robo agravado y el raqueteo, y también usaban como fachada a la señorita con el bebé, porque ahí guardaban el arma de fuego. Cuando ellos iban, ubicaban su objetivo, simplemente la dama les abastecía el arma de fuego, cometían su acto ilícito, y nuevamente se lo entregaban a la mujer. Lo tenían como fachada junto con el bebé para evitar sospechas”, declaró.

Alexandra Escalante García, de 26 años, es la mujer detenida mientras llevaba a su hijo en brazos. También fueron arrestados sus compatriotas Antonio Velázquez Torres (25) y José Craspa Valdivieso (22).

Los hombres fueron detenidos mientras se movilizaban en una motocicleta, pese a la prohibición. Las autoridades comprobaron que el vehículo contaba con una placa falsa y que portaban un cuchillo, una cacerina y celulares con mensajes provenientes de la cárcel, donde se presume se encuentra el cabecilla de la banda.