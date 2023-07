Comerciantes del Gran Mercado Mayorista de Lima en Santa Anita acatarán un paro de 48 horas este viernes 14 y sábado 15 de julio. Ellos están preocupados por el incremento de las tarifas a vehículos para ingresar y salir al establecimiento.

“La empresa Emmsa a pesar que recauda mensualmente tres millones de soles aproximadamente no tiene ni un auto de auxilio, una camioneta para seguridad, para hacer evacuaciones, no tiene absolutamente nada. La pregunta es qué hace con tanto dinero. Encima cobra 7 soles el ingreso de productos dentro del mercado y eso lo pagan los agricultores, en vez de darles ventaja, los perjudicamos”, señaló Carlos Goycochea, representante de la Asociación de Comerciantes de papa, en diálogo a Exitosa Noticias.

“Se tomó la decisión de hacer el paro el viernes y sábado porque no nos atienden, no ponen una mesa de diálogo, entonces no nos queda nada más que realizar el paro. Ya hemos hecho un plantón, no ha habido comunicación con las autoridades, ahora nos queda como segundo recurso hacer el paro para ser escuchados”, añadió.

Emmsa se pronuncia

La Empresa Municipal de Mercados S.A. explicó a través de un comunicado que la variación del tarifario no constituye cobro alguno por concepto de peaje o tasa tributaria.

“El cobro de ingreso de 2 soles para vehículos menores es por permanencia en el Mercado Mayorista hasta por seis horas (valor efectivo de S/0.33 por hora), siendo esta la tarifa más baja de la zona donde el promedio alcanza los 4 soles por hora”, se lee.

Asimismo, señalaron que desde el 15 de julio sólo los camiones desabastecedores deberán pagar 7 soles por tonelada a la salida del mercado, pago que corresponde a los servicios prestados por Emmsa.

“Se aclara que, esta disposición no afecta a los vehículos abastecedores que a diario ingresan con productos de diferentes lugares del país”, puntualiza.