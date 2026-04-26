El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que las infecciones bucales en niños pueden dificultar la absorción de hierro, situación que puede agravar cuadros de anemia y afectar el crecimiento infantil.

Según la institución, tras la pandemia se ha registrado un incremento de patologías odontológicas en menores, lo que ha provocado que afecciones leves evolucionen hacia cuadros más complejos con impacto en la salud general.

La doctora Nelly Sánchez, coordinadora de la Estrategia de Salud Oral de EsSalud, explicó que existe una relación indirecta entre infecciones bucales y anemia.

“Aunque una infección bucal no causa anemia directamente, sí puede obstaculizar la adecuada absorción del hierro, lo que afecta especialmente a los niños en etapas tempranas de desarrollo”, señaló la especialista.

Campaña preventiva en institución educativa

En el marco de sus acciones preventivas, la Red Prestacional Rebagliati organizó la feria infantil “Sonrisas saludables desde la infancia” en la Institución Educativa Inicial Modelo.

La actividad reunió a cirujanos dentistas de distintos centros de salud, quienes instalaron módulos educativos dirigidos a niños y padres de familia.

Durante la jornada, los menores aprendieron técnicas adecuadas de cepillado dental mediante prácticas guiadas y el uso de maquetas didácticas. También participaron en juegos interactivos orientados a fomentar una alimentación saludable que ayude a prevenir la aparición de caries.

Uno de los momentos destacados fue la participación de personajes educativos denominados “guardianes de la salud”, quienes reforzaron mensajes preventivos de manera lúdica.

Asimismo, se realizaron evaluaciones de ortodoncia preventiva y simulaciones sobre cómo actuar ante traumatismos dentales.

Caries afectan a más del 30 % de consultas infantiles

La especialista señaló que la salud bucal en la primera infancia es una prioridad, debido al impacto que tiene en el desarrollo físico y nutricional de los menores.

Según datos institucionales, las caries representan más del 30 % de los diagnósticos en consulta infantil, lo que evidencia la necesidad de fortalecer estrategias de prevención.

Ante este escenario, EsSalud impulsa el Programa del Primer Molar, dirigido a niños entre 6 y 12 años, con el objetivo de proteger las piezas dentales permanentes.

Esta estrategia incluye la detección temprana de problemas odontológicos y la aplicación de sellantes dentales para evitar la pérdida prematura de dientes fundamentales para la masticación y la nutrición adecuada.