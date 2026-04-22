La preparación para una carrera no se limita únicamente a correr kilómetros. Especialistas en entrenamiento físico recomiendan combinar el running con ejercicios en gimnasio para mejorar el rendimiento y reducir el riesgo de lesiones durante el proceso de preparación.

Una rutina integral permite desarrollar fuerza muscular, estabilidad, movilidad y recuperación, elementos que contribuyen a sostener la carga de entrenamiento y afrontar con mayor seguridad las exigencias de una carrera.

En ese contexto, especialistas del área técnica de Smart Fit compartieron cinco claves que los corredores pueden incorporar a su rutina para fortalecer su desempeño deportivo.

1. Priorizar la fuerza en piernas y glúteos

El trabajo de fuerza en el tren inferior es fundamental para los runners. Ejercicios como sentadillas, desplantes y peso muerto ayudan a desarrollar estabilidad y potencia muscular.

Este tipo de entrenamiento permite que el cuerpo responda mejor ante largas distancias y reduzca la fatiga durante la carrera.

2. Fortalecer el core para mejorar la técnica

La zona media del cuerpo cumple un rol clave en la postura y el equilibrio al correr.

Ejercicios enfocados en el abdomen y la región lumbar ayudan a mejorar el control corporal y mantener una técnica eficiente, evitando compensaciones que podrían provocar molestias o lesiones.

3. Incorporar movilidad y activación muscular

El trabajo de movilidad articular y activación muscular antes y después del entrenamiento favorece la preparación del cuerpo y la recuperación posterior.

Este aspecto es especialmente importante durante periodos de alta exigencia física.

4. Desarrollar resistencia muscular

Además de la fuerza, los especialistas recomiendan ejercicios con repeticiones controladas y cargas moderadas que permitan fortalecer la resistencia muscular.

Este enfoque ayuda a mantener el rendimiento durante recorridos prolongados y a disminuir el desgaste físico.

5. Organizar adecuadamente la recuperación

El gimnasio también ofrece herramientas para facilitar la recuperación, como rutinas de estiramiento, liberación muscular y ejercicios de bajo impacto.

Según Sergio Pérez, jefe del departamento técnico de Smart Fit, la preparación debe incluir entrenamiento complementario y no centrarse únicamente en acumular kilómetros.

“Una buena preparación para una maratón no debería centrarse únicamente en sumar kilómetros. El trabajo complementario en el gimnasio permite que el cuerpo llegue más fuerte y preparado”, señaló el especialista.