La incontinencia urinaria es una condición que no se presenta de la misma manera en todas las personas. Mientras en algunos casos las pérdidas de orina aparecen de forma esporádica, en otros pueden volverse más frecuentes o generar un impacto significativo en la vida cotidiana.

La International Continence Society (ICS) define la incontinencia urinaria como la “queja de pérdida involuntaria de orina”, y señala que existen distintos tipos, como la incontinencia de esfuerzo, de urgencia o mixta, que requieren evaluación profesional para su adecuado manejo.

En esa línea, la ginecóloga Dra. Diana Álvarez recomendó no normalizar los episodios de pérdida urinaria cuando estos se repiten o afectan la rutina diaria.

“Ante pérdidas de orina, lo recomendable es no normalizarlas. Si los episodios se repiten, cambian de patrón o empiezan a afectar la rutina, conviene buscar una evaluación médica”, precisó la especialista.

Manejo clínico y medidas para el día a día

El abordaje de la incontinencia urinaria depende del tipo de afección, su frecuencia y el nivel de necesidad de cada persona.

Documentos técnicos elaborados por el EsSalud, a través del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI), señalan que el manejo suele combinar medidas relacionadas con hábitos y estilo de vida con otras alternativas terapéuticas definidas por profesionales de salud.

Como parte de iniciativas informativas, la marca Cotidian, especializada en productos para incontinencia urinaria, promueve contenidos educativos para ayudar a reconocer señales tempranas y organizar información útil antes de una consulta médica.

La especialista añadió que es importante acudir a un médico si las pérdidas de orina se acompañan de síntomas como ardor, dolor, presencia de sangre en la orina, fiebre o malestar pélvico, ya que estos pueden indicar complicaciones.

Señales que pueden indicar un cuadro moderado o severo

Entre los cambios que pueden sugerir un avance del cuadro, los especialistas recomiendan observar:

Aumento en la frecuencia de los episodios , cuando las pérdidas ocurren más seguido que antes.

, cuando las pérdidas ocurren más seguido que antes. Urgencia difícil de controlar , con sensación de no llegar a tiempo al baño.

, con sensación de no llegar a tiempo al baño. Mayor impacto en la rutina , como la necesidad de cambiarse o modificar actividades diarias.

, como la necesidad de cambiarse o modificar actividades diarias. Cambio en el patrón , por ejemplo, si antes ocurría solo al reír o toser y luego aparece también con urgencia.

, por ejemplo, si antes ocurría solo al reír o toser y luego aparece también con urgencia. Interferencia en la vida cotidiana, cuando condiciona desplazamientos o decisiones habituales.

Registro previo a la consulta médica

De cara a una evaluación médica, la Dra. Diana Álvarez recomienda llevar un registro breve durante 3 a 5 días para ayudar a identificar el tipo y la frecuencia de los episodios.

En este registro se sugiere anotar:

Momento del día en que ocurre la pérdida.

en que ocurre la pérdida. Situación en la que sucede , como esfuerzo físico o urgencia.

, como esfuerzo físico o urgencia. Síntomas asociados, si existen molestias adicionales.

Este seguimiento permite al especialista contar con información clave para orientar el diagnóstico y proponer alternativas de manejo adecuadas a cada paciente.