El aumento de las dietas virales que prometen resultados rápidos para bajar de peso ha generado preocupación entre especialistas en salud. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que estas prácticas, difundidas principalmente en redes sociales, pueden representar riesgos si no cuentan con supervisión profesional.

Según la entidad, algunas personas llegan a consumir más de siete litros diarios entre agua, líquidos y batidos con el objetivo de reducir el apetito, una práctica que puede generar sobrecarga renal, alteraciones metabólicas y desgaste del organismo.

Además, estas dietas suelen provocar el llamado efecto rebote, ya que al finalizar el régimen se recupera el peso perdido o incluso se incrementa.

Señales de alerta para identificar una dieta peligrosa

La especialista Nevenka Álvarez, docente de la carrera técnica de Nutrición y Dietética del Instituto Carrión, explicó que las dietas virales suelen atraer por sus promesas de resultados rápidos, pero pueden ignorar las necesidades reales del organismo.

“Si una dieta ofrece bajar varios kilos en pocos días o elimina grupos de alimentos, es una señal de alerta de que podría no ser segura”, indicó la especialista.

Entre las principales señales de advertencia se encuentran:

Promesas de perder varios kilos en pocos días

Dietas basadas únicamente en líquidos

Eliminación completa de grupos de alimentos

Aparición de síntomas como fatiga, irritabilidad o mareos

Falta de respaldo de un profesional de salud

Promoción de productos “milagro” sin evidencia científica

Errores frecuentes al seguir dietas de moda

Los especialistas señalan que uno de los errores más comunes es seguir recomendaciones difundidas en redes sociales sin verificar su respaldo profesional.

También advierten sobre el uso de productos para “quemar grasa” sin supervisión médica, lo que puede generar efectos adversos en el organismo.

Otro error frecuente es asumir que todas las dietas funcionan de la misma manera para todas las personas, sin considerar factores individuales como edad, estado de salud y estilo de vida.

Estas prácticas pueden ocasionar deficiencias nutricionales, problemas digestivos y riesgos a largo plazo, como anemia o trastornos alimenticios.

Recomendaciones para bajar de peso de forma segura

Los especialistas recomiendan adoptar medidas sostenibles que permitan mantener la salud a largo plazo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Acudir a un nutricionista antes de iniciar una dieta

Mantener una alimentación equilibrada y variada

Evitar cambios extremos o restrictivos

Priorizar hábitos saludables sostenibles en el tiempo

“Bajar de peso de forma segura requiere cambios progresivos y sostenibles. Antes de iniciar cualquier dieta, es clave evaluar el estado de salud y acudir a un profesional”, enfatizó la especialista del Instituto Carrión.

Los expertos coinciden en que adoptar hábitos saludables y personalizados es fundamental para evitar riesgos y lograr resultados duraderos.