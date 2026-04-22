Reducir el uso de cosméticos durante solo cinco días puede disminuir de forma significativa la presencia de contaminantes químicos en el organismo, según un estudio publicado este miércoles por investigadores del Instituto Nacional de Salud e Investigación Médica (Inserm) de Francia.

Los resultados, difundidos en la revista científica Environment International, muestran que limitar el uso de productos con determinados compuestos químicos reduce rápidamente la exposición a sustancias consideradas potencialmente dañinas para la salud.

Estudio evaluó cambios en solo cinco días

El equipo científico del Inserm solicitó a cerca de 100 estudiantes de entre 18 y 30 años que redujeran el uso habitual de cosméticos durante cinco días consecutivos.

Además, debían sustituir productos de higiene cotidiana —como jabón y pasta dentífrica— por alternativas sin fenoles sintéticos, parabenos, ftalatos ni éteres de glicol.

Los investigadores compararon análisis de orina realizados antes y después del periodo experimental para medir la presencia de compuestos químicos en el organismo.

Reducción significativa de químicos potencialmente dañinos

Tras el experimento, los científicos detectaron reducciones notables en varios contaminantes asociados a productos cosméticos.

Entre los resultados principales se registró:

–22% en la exposición al ftalato de monoetilo , un compuesto utilizado, entre otros usos, para fijar fragancias.

en la exposición al , un compuesto utilizado, entre otros usos, para fijar fragancias. –30% en la concentración de metilparabeno , un conservante considerado posible disruptor endocrino por autoridades europeas.

en la concentración de , un conservante considerado posible disruptor endocrino por autoridades europeas. –39% en la concentración urinaria de bisfenol A, sustancia sospechosa de estar vinculada a enfermedades como cáncer de mama y trastornos reproductivos.

El Inserm señaló que, aunque el bisfenol A está prohibido en varios países de la Unión Europea, su presencia aún puede detectarse debido a contaminaciones durante procesos de fabricación o a través de materiales de embalaje.

Debate regulatorio en Europa sobre cosméticos

Los resultados del estudio se conocen en un momento en que el Parlamento Europeo debe pronunciarse a finales de abril sobre posibles cambios en la regulación de sustancias químicas en productos cosméticos dentro de la Unión Europea.

La investigación aporta evidencia científica que podría contribuir al debate regulatorio sobre la seguridad de ciertos compuestos utilizados en productos de higiene y belleza.