Comprender el ciclo menstrual es una herramienta clave para conocer mejor el funcionamiento del cuerpo y adoptar prácticas de autocuidado informadas. Sin embargo, muchas adolescentes y mujeres aún desconocen las etapas que lo componen y cómo reconocer sus cambios.

El ciclo menstrual no se limita únicamente a los días de sangrado. Se trata de un proceso continuo que ocurre cada mes y que puede variar en duración y características según cada persona. Identificar sus fases permite reconocer patrones individuales y anticipar cambios físicos o emocionales.

La educación menstrual cumple un rol fundamental para brindar información clara y accesible desde edades tempranas. Según especialistas en salud y educación, contar con conocimientos básicos sobre el ciclo ayuda a vivir esta etapa con mayor seguridad y confianza.

Desde Kotex —marca de Kimberly-Clark—, en alianza con Plan International, se impulsan iniciativas orientadas a fortalecer la educación menstrual en niñas y adolescentes, promoviendo el acceso a información confiable y herramientas digitales que acompañen este aprendizaje.

“Cuando las niñas y adolescentes entienden cómo funciona su ciclo menstrual, pueden vivir esta etapa con mayor seguridad y confianza, sin miedo ni desinformación”, explicó Stephanía Lozano, especialista de la ONG Plan International Perú.

Las cuatro fases del ciclo menstrual y cómo reconocerlas

El ciclo menstrual está compuesto por varias etapas que se repiten mensualmente. Conocerlas permite entender mejor los cambios hormonales y físicos que se presentan en el organismo.

Inicio del ciclo menstrual (menstruación): Es el primer día de sangrado y marca el inicio del ciclo. Durante esta etapa, el cuerpo elimina el revestimiento uterino cuando no se produce un embarazo. Fase folicular: Comienza después de la menstruación. En este periodo, el organismo se prepara para una posible ovulación. Su duración puede variar en cada persona. Ovulación: En esta fase se libera un óvulo desde el ovario. Es un momento clave del ciclo, ya que ocurren cambios hormonales que pueden influir en el nivel de energía y el estado físico. Fase lútea: Es la etapa previa al siguiente ciclo menstrual. Durante este periodo pueden presentarse cambios físicos y emocionales que varían según cada persona.

Por qué conocer el ciclo ayuda al autocuidado

Entender el ciclo menstrual permite identificar señales del cuerpo y anticipar distintas etapas del mes. Esto puede ayudar a organizar actividades, reconocer cambios físicos y comprender mejor el propio bienestar.

Además, el acceso a información confiable y herramientas educativas facilita el aprendizaje progresivo sobre salud menstrual, especialmente en adolescentes que recién comienzan a experimentar estos cambios.

Especialistas recomiendan fomentar la educación menstrual desde edades tempranas para reducir la desinformación y promover hábitos saludables relacionados con el cuidado personal.