El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó 27 casos de sarampión en el país y mantiene 38 casos en evaluación, lo que ha encendido las alertas sanitarias sobre esta enfermedad altamente contagiosa.

El sarampión se transmite a través de gotículas respiratorias, por lo que puede propagarse rápidamente, especialmente entre personas que no cuentan con vacunación completa.

¿Cuáles son las señales de alerta del sarampión?

Los primeros síntomas del sarampión suelen aparecer con fiebre alta, malestar general, congestión nasal, tos y ojos enrojecidos.

Posteriormente, se presenta una erupción cutánea que inicia en el rostro y se extiende progresivamente al resto del cuerpo.

El Dr. Luis Antonio Florián Herrera, médico internista de la Clínica Stella Maris, explicó que ante síntomas sospechosos se debe acudir a un establecimiento de salud.

“Ante la presencia de fiebre persistente acompañada de erupciones en la piel, es importante acudir a una evaluación médica y evitar la automedicación. La identificación temprana permite un manejo adecuado y reduce el riesgo de complicaciones”, señaló el especialista.

¿Quiénes tienen mayor riesgo de complicaciones?

En algunos casos, el sarampión puede generar complicaciones respiratorias o cuadros severos, especialmente en:

Niños pequeños

Adultos mayores

Personas con enfermedades crónicas o degenerativas

Personas con esquemas de vacunación incompletos

Estas poblaciones requieren especial atención médica ante cualquier síntoma sospechoso.

Medidas clave para prevenir el contagio

Las autoridades sanitarias recuerdan que la vacunación es la principal herramienta para prevenir el sarampión.

El esquema de inmunización contempla dos dosis durante la infancia, que brindan una alta protección frente al virus.

Además, se recomienda adoptar las siguientes medidas preventivas:

Verificar y completar el esquema de vacunación en niños y adultos

Evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios

Mantener el lavado frecuente de manos

Usar mascarilla en espacios cerrados o con aglomeraciones

Ventilar los ambientes y evitar espacios concurridos

“El sarampión puede transmitirse con facilidad, por lo que la prevención es clave. La vacunación y el reconocimiento de síntomas son herramientas fundamentales para proteger la salud, especialmente en niños y poblaciones vulnerables”, añadió el especialista.

Las autoridades destacan que la identificación temprana de síntomas y el cumplimiento del esquema de vacunación permiten reducir el riesgo de contagio y evitar la propagación del virus en la comunidad.